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25.09.2019 - 16:28
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25.09.2019 - 13:23
CHP grubu Abant'ta toplanıyor
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Türkiye
Bodrum'u sağanak vurdu: Park halindeki araç sürüklendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak sonucu bir otomobil suyun etkisiyle sürüklendi. Aracın sürüklenişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
25 Eylül 2019 Çarşamba 15:04 -
Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:05
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