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Deyrizor’da yaşayan siviller YPG/PKK'lı teröristleri kovdu

Deyrizor’un Sfera köyünde halk, gösteriye müdahale etmek isteyen YPG/PKK'lı teröristleri köyden çıkarttı.

26 Nisan 2019 Cuma 15:22 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 15:22

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