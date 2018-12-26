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Aralık 2018
Çarşamba
Türkiye

Dev tabela yaşlı adamın üzerine düştü

İstanbul Fatih’te kaldırımda dinlenen yaşlı adamın üzerine reklam panosu düştü. Olayda yaşlı adam yaralandı.

25.12.2018 - 20:08

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