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Dünya

Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor

Norveç’in Orstafjorden yakınlarında dalış yapan REV dalgıç ekibi, 4 metre çapındaki dev kalamar yumurtasını görüntüledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:57 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:39

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