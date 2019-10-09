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Ekvador'da protestolar dinmiyor: Sokağa çıkma ve seyahat yasağı ilan edildi

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Ekvador'da tüm ülkede devlet dairelerinin bulunduğu ve başsavcılığın belirleyeceği bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması ilan edildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:27 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:35

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