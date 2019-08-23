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Deniz Baykal, makam odasında çalışmalara başladı

CHP'li Deniz Baykal, yemin töreni sonrası ilk kez Meclis'e geldi, makam odasında çalışmalara başladı. Baykal, Suriye krizinin çözümü için beraberlik çağrısı yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:13 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 15:14

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