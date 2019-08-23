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23.08.2019 - 16:07
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama
23.08.2019 - 15:31
Adalet Bakanı Gül: Caniye hak ettiği ceza gecikmeksizin verilecektir
23.08.2019 - 15:12
AK Parti MKYK toplantısı başladı
23.08.2019 - 14:43
Deniz Baykal: Suriye krizinin çözümünde herkesin harekete geçmesi lazım
23.08.2019 - 14:09
Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin dönüşüyle ilgili ortak bir forum düzenleyebiliriz
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Deniz Baykal, makam odasında çalışmalara başladı
CHP'li Deniz Baykal, yemin töreni sonrası ilk kez Meclis'e geldi, makam odasında çalışmalara başladı. Baykal, Suriye krizinin çözümü için beraberlik çağrısı yaptı.
23 Ağustos 2019 Cuma 15:13 -
Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 15:14
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