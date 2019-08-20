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Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen "Kıran" operasyonunda tespit edilen mağarada 5 ton yaşam malzemesi, patlayıcı ve mühimmat bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 23:25 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 23:26

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