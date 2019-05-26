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Demokrasi ve Özgürlükler Adası yıl sonunda açılacak

Yassıada'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız" dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:32 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 19:32

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