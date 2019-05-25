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Gündem

Büyükelçi Kılıç: Güvenliği bahane eden ABD'ye teknik komite kurmayı teklif ettik

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, S-400 ile ilgili güvenlik endişesini bahane eden ABD'ye teknik komite kurmayı teklif ettiklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:53 - Son Güncelleme 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:53

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