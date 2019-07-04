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Yaşam

Dedesinin 1. Dünya Savaşı yıllarını anlattı

1. Dünya Savaşı yıllarında pek çok kahramanlık hikayesinin yanında acı olaylar da yaşandı. Belgesele de konu olan Heimei Maru Gemisi'nde yaşananlar ise ikisini bir arada barındırıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:14 - Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:14

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