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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
03 Haziran 2019 Pazartesi 12:13 -
Son Güncelleme 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
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