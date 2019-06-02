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Gündem

Gençlerle sahurda buluşan Bakan Varank'a Binali Yıldırım'dan simitli sürpriz

Bakan Mustafa Varank, sosyal medyadan davet yaptı, Beşiktaş'ta gençlerle sahurda buluştu. Mesaja yanıt veren Binali Yıldırım simit tepsisiyle mekana girdi, sürpriz yaptı.

02 Haziran 2019 Pazar 16:35 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 16:35

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