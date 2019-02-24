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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, Mustafa Şentop’un TBMM Başkanı seçilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

24 Şubat 2019 Pazar 19:22 - Son Güncelleme 24 Şubat 2019 Pazar 19:22

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