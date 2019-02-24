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PKK-YPG arasındaki bağ Cumhurbaşkanlığı videosunda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terör örgütü YPG-PKK arasındaki bağı ve ABD'nin Suriye'de teröristlere yaptığı silah yardımını anlatan bir video hazırladı.

24 Şubat 2019 Pazar 09:50 - Son Güncelleme 24 Şubat 2019 Pazar 09:50

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