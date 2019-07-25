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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahathir yerli üretim itfaiye aracını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya'ya da satışı yapılan yerli üretim itfaiye aracını inceledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:53 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:54

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