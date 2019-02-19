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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı motifiyle dokunan halıya düğüm attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitingi sonrası Türk bayrağı motifiyle dokunan halıya düğüm attı. Halının geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

19 Şubat 2019 Salı 10:49 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 10:50

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