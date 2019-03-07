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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te yıllar sonra o şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce hapse girmesine neden olan şiiri okudu.

07 Mart 2019 Perşembe 20:34 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 20:35

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