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CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç diyalog

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Kağıthane'de esnafı ziyaret etti. O sırada bir vatandaş ile arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.

05 Mart 2019 Salı 21:18 - Son Güncelleme 05 Mart 2019 Salı 21:18

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