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9 ülkenin gençlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, 9 ülkeden çocuk ve gençlerden oluşturdukları kolaj video ile kutladı.

26 Şubat 2019 Salı 21:56 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 21:56

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