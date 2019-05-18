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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında yaşlı bir kadınla sohbetini paylaştı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:36 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:36

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