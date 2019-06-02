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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Enderun Teravihi'nde yüz binlerce kişiyle saf tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yenikapı’da düzenlediği Enderun Teravihi'nde yüz binlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

02 Haziran 2019 Pazar 00:56 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 00:56

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