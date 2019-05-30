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Hasankeyf'te 4 terörist böyle teslim oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:15 - Son Güncelleme 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:15

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