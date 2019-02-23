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Yaşam

Cüce su aygırı "Mela"ya doğum günü sürprizi

Türkiye’nin ilk ve tek yavru cüce su aygırı Mela 2 yaşına girdi. Bakıcıları sevimli yavru için doğum günü partisi düzenledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:51 - Son Güncelleme 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:56

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