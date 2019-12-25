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Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının iadesi için gayretimiz söz konusu
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Çorum'da 2 evin üstüne düşen kaya parçaları hasara yol açtı
Çorum'da dağlık alanda yamaçtan kopan kaya parçaları 2 evin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak evlerde büyük hasar oluştu.
25 Aralık 2019 Çarşamba 13:15 -
Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:16
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