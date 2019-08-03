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Türkiye

Çocuklarını yangından battaniyeye atarak kurtardı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir binanın 5. katındaki evde çıkan yangında çocuklarıyla mahsur kalan anne, iki çocuğunu alt kattaki komşusunun açtığı battaniyeye bırakarak kurtardı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:46 - Son Güncelleme 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:47

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