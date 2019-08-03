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Türkiye

İzmir-Bursa yolunda otobüs yangını

İzmir-Bursa yolu üzerinde bir yolcu otobüsü alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:07 - Son Güncelleme 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:07

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