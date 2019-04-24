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Türkiye

Çocukların duygulandıran bayrak sevgisi

Giresun’un Doğankent ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında çocukların Türk bayrağına olan sevgisi kameraya yansıdı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:34 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:34

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