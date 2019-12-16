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16.12.2019 - 14:07
CHP'den "İncirlik ve Kürecik" açıklamasına destek
16.12.2019 - 13:54
Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi
16.12.2019 - 12:28
Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu
16.12.2019 - 12:21
Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli yakalandı
ÖZEL HABER
16.12.2019 - 11:56
Geçitkale yeni dönemin habercisi
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Dünya
Çin, Uygur Türklerine destek veren Özil'in maçını yayından kaldırdı
Çin, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in Uygur Türkleri ile ilgili paylaşımı dolayısıyla takımın Manchester City ile oynadığı maçı yayından kaldırdı.
16 Aralık 2019 Pazartesi 16:59 -
Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:00
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