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Türkiye

Çiftlik Bank'ın tahliye edilen sanığı TRT Haber'e konuştu

Çiftlik Bank adına Balıkesir'de bayilik açan eski asker Cangül hakkındaki iddialara yanıt verdi ve Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

04 Haziran 2019 Salı 13:37 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 13:37

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