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Ege Denizi'nde nefes kesen düzensiz göçmen operasyonu

Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik ekiplerince düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyona TRT Haber ekibi tanıklık etti. Umuda yolculuk yapan lastik bottaki 35 göçmen yakalandı.

04 Haziran 2019 Salı 12:10 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 12:10

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