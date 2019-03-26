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Türkiye

Canını hiçe sayıp apartmana monte edilen makarayla eşya taşıdı

4 katlı bir apartmanın damına bağlanan makarayla kendisini son kattan en alt kata bırakarak canını hiçe sayıp eşya taşıyan kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayıldı.

26 Mart 2019 Salı 11:07 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 11:07

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