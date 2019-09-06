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Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda tarihi keşif

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan İngiliz denizaltısı E7, batışından 104 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:55 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 17:55

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