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Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Yolcular, tekne ve güvenlik ekiplerinin botlarıyla karaya çıkarıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:30 - Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 00:31

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