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Türkiye

Hafriyat kamyonu devrildi sürücü saniyelerle kurtuldu

Üsküdar'da bir hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı sırada aniden yola devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı olayda, yoldan geçen bir sürücü de kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:56 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:58

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