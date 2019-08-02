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Dünya

California'daki orman yangını alet tershanesine sıçradı

California eyaletinin San Diego şehrinde çıkan orman yangınında 500 hektarlık alan kül oldu. Yangın palet tershanesine de sıçradı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:25 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 17:25

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