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Dünya

ABD polisinden 65 yaşındaki kadına şiddet

ABD'nin Oklahoma eyaletinde polis, kırık stop lambası için ceza ödemeyi reddeden kadına şiddet uyguladı. 65 yaşındaki kadın, şok tabancasıyla hareketsiz hale getirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:31 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 12:32

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