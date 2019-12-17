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Bütçe görüşmelerinde CHP'li vekil ile Bakan Kasapoğlu arasında tartışma

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde sembolik oscar ödülü bırakan CHP'li vekile cevap Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, "Gençlere verilen bursları siz kestiniz" diyerek tepki gösterdi.

17 Aralık 2019 Salı 13:00 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 13:01

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