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Milli silahlı drone sistemi Songar için ‘yerli malı’ başvurusu

Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar için sözleşmeler imzalandı. Yerlilik oranı yüzde 85’i aşan sistem için bu hafta ‘yerli malı’ belgesi başvurusunda bulunulacağı da öğrenildi.

17 Aralık 2019 Salı 10:34 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 11:02

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