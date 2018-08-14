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Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu

Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur Yeşilova Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor.

Kategori : Yaşam
Tarih : 14.08.2018
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