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Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur Yeşilova Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor.
Kategori :
Yaşam
Tarih : 14.08.2018
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Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu
Amatör kulüp 18 futbolcusunu satıp keçi aldı
27 yıldır minyatür araç yapıyor
Terör örgütünün mağdur ettiği esnaf devlete minnettar
Kaplumbağa Julie'nin 50'nci yaş günü partisi
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde
Hayati Arkaz MHP'ye katıldı
Yemen'de Koalisyon Güçleri çocukları taşıyan aracı hedef aldı
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu
Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu
Amatör kulüp 18 futbolcusunu satıp keçi aldı
27 yıldır minyatür araç yapıyor
Terör örgütünün mağdur ettiği esnaf devlete minnettar
Kaplumbağa Julie'nin 50'nci yaş günü partisi
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan
İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde
Hayati Arkaz MHP'ye katıldı
Yemen'de Koalisyon Güçleri çocukları taşıyan aracı hedef aldı
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