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23.09.2019 - 16:25
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“Burası Mars değil, Dünya”
Endonezya genelinde devam eden yangınlar nedeniyle Cambi bölgesi kızıl renge büründü.
23 Eylül 2019 Pazartesi 16:45 -
Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
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