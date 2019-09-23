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Dünya

“Burası Mars değil, Dünya”

Endonezya genelinde devam eden yangınlar nedeniyle Cambi bölgesi kızıl renge büründü.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:45 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:46

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