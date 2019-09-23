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Dünya

Paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı

Rusya’da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:04 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:06

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