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Türkiye

Boynuna kavanoz parçası takılan inatçı kedi yakalandı

Hatay'da çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kedi yakalandı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:46 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:48

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