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Türkiye

35 ülkeden haberciler TRT'nin ev sahipliğinde buluştu

TRT'nin ev sahipliğindeki Asya Pasifik Yayın Birliği Küresel Haber Forumu sona erdi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden haberciler İstanbul'da "Gazetecilikte Güven ve Doğruluk" kavramını tartıştı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37

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