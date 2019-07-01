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Boşnakların İslam'ı kabul etme sembolu Ayvaz Dede şenlikleri coşkuyla kutlandı

Bosna Hersek’in en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan, Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlen "Ayvaz Dede Şenlikleri" sona erdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:19

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