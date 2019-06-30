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30.06.2019 - 13:38
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30.06.2019 - 12:12
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Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağının pilotu bombaları piste bıraktı
Hindistan'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı kuş sürüsüne çarptı. Pilot yakıt tanklarını ve uçağa yüklenen bombaları piste bıraktı.
30 Haziran 2019 Pazar 13:12 -
Son Güncelleme 30 Haziran 2019 Pazar 13:13
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