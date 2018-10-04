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Bolu'da tam donanımlı hayvan ambulansı sokak hayvanlarına hizmet veriyor

Bolu Belediyesi, tam donanımlı hayvan ambulansıyla 7/24 sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Etiketler: Bolu, ekip, hayvan ambulansı, Hayvan Hastanesi, ihbar, tedavi
Kategori : Yaşam
Tarih : 04.10.2018
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