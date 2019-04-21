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Türkiye

Boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren kadını boğulmaktan polis kurtardı.

21 Nisan 2019 Pazar 18:17 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 18:17

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