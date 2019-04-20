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Türkiye

Orhan Gencebay’dan hayranlarına mesaj

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olan ve tıkalı damarlarına stent takılan Ünlü Sanatçı Orhan Gencebay, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, "gayet iyiyim" mesajı verdi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 19:09 - Son Güncelleme 20 Nisan 2019 Cumartesi 19:09

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