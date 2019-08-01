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Yaşam

Bitlis'te görülen kanguru faresi şaşkınlık yarattı

Bitlis'te, dünyanın en ilginç hayvanlarından biri olarak kabul edilen kanguru faresi görüntülendi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:35 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:37

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