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Yaşam

Bin 500 yıllık han ve 40 yıllık misafiri

Döneminin ticaret merkezlerinden olan yaklaşık bin 500 yıllık Balkapanı Han bugün hala işlevini devam sürdürüyor. Hanın bir de 40 yıllık bir misafiri bulunuyor

20 Mart 2019 Çarşamba 16:50 - Son Güncelleme 21 Mart 2019 Perşembe 09:29

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